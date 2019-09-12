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Жесткий Brexit. Лондон озвучил кризисные сценарии

Жесткий Brexit. Лондон озвучил кризисные сценарии - Фото
Brexit, Британия (фото — пресс-служба Европарламента)
12.09.2019, 07:19

Прогнозируется транспортный коллапс, проблемы с медикаментами и сбой с обменом данными между правоохранительными органами Великобритании и ЕС

Правительство Великобритании в среду, 11 сентября, было вынуждено по требованию депутатов британской Палаты общин обнародовать детали ранее засекреченного пятистраничного плана под кодовым названием "Operation Yellowhammer" ("Операция овсянка", - ред.), содержащего сценарий действий и прогнозы на случай жесткого Brexit 31 октября, сообщает DW.

Как следует из документа, в случае выхода из состава ЕС без сделки Великобритания автоматически приобретет статус "третьей страны", а отношения с Брюсселем получат характер "недружественных".

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Транспортный коллапс, который образуется в местах пересечения Ла-Манша, может растянуться на срок до трех месяцев, а интенсивность транспортного потока сократиться на 40-60%в день.

"Это окажет воздействие на ввоз лекарств и медицинских препаратов в страну. Даже подготовившись, полностью избежать негативного эффекта будет невозможно из-за коротких сроков хранения ряда медикаментов", - отмечается в сообщении.

Сбои возникнут в поставках свежей пищевой продукции, а также некоторых ветеринарных препаратов. Первое, как ожидается, приведет к подъему цен в супермаркетах и последующей панике среди населения.

Эксперты также прогнозируют проблемы с обменом данными между правоохранительными органами Великобритании и ЕС. "Значительное число" полицейских будут задействованы в подавлении протестов и общественного недовольства, указывается в документе.

Власти попробуют придерживаться политики "нет - новым проверкам" на границе с Ирландией "за исключением ограниченного числа особых случаев", однако в долгосрочной перспективе подобная модель себя не оправдает. Ожидается, в Северной Ирландии резко возрастут цены на электроэнергию.

Оппозиционные депутаты в парламенте также требовали обнародовать частную переписку, в том числе в WhatsApp и Facebook, принадлежащую ключевым помощникам премьера Бориса Джонсона и касающуюся  приостановки деятельности парламента на пять недель. Эта просьба, однако, была отклонена властями как "неуместная".

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