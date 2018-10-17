Жилой район в Израиле попал под обстрел: армия дает ответный удар

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

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Израиль заявляет, что удар был нанесен с территории сектора Газа, при этом в ХАМАС осудили удар и не взяли на себя ответственность за него

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Сегодня ночью жилой район города Беэр-Шеве в Израиле попал под ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Люди успели спрятаться в убежище - сработала система предупреждения об ударе. Шестерым жителям понадобилась помощь для выхода из шокового состояния.

Поврежден дом и, по версии Израиля, в него попала ракета с боеголовкой с 20 кг взрывчатых веществ.

Сегодня утром военно-воздушные силы Израиля начали наносить ответные удары по объектам террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. При этом ХАМАС заявил о непричастности к обстрелу жилого района.

В июле этого года Израиль совершил самое масштабное с 2014 года нападение на ХАМАС в секторе Газа - это стало ответом на ракеты, выпущенные в Израиль, несмотря на объявленное перемирие.