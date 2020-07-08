Житель Эстонии, застрявший в аэропорту Манилы на 100 дней, опоздал на рейс домой

Житель Эстонии Роман Трофимов на 100 дней застрял в аэропорту на Филиппинах из-за карантина, а теперь опоздал на самолет домой

8 июля житель Эстонии Роман Трофимов, который из-за пандемии коронавируса застрял в аэропорту столицы Филиппин, должен был вернуться домой. Однако этого не произошло, поскольку он опоздал на рейс. Об этом сообщает Postimees.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание сообщает, что за ситуацией Трофимова "следит вся Эстония", поскольку житель города Йыхви с серым паспортом (для лиц, не имеющих эстонского гражданства, но проживающих на территории Эстонии) провел три месяца в аэропорту Манилы и не имел возможности ни выйти в город, ни вернуться домой.

Его проблему решил МИД Эстонии. 7 июля Трофимов вылетел в Амстердам, а сегодня должен был сесть на самолет до Таллинна. "Для всех, кто хотел меня встретить, к сожалению, не успел на посадку на самолет до Эстонии из Амстердама", - написал он в Facebook.

Следующий рейс запланирован завтра в то же время. В МИД Эстонии говорят, что Трофимов добрался до страны-члена ЕС, где действует свобода передвижения, а с новой просьбой о помощи он к ним не обращался.

"Не вижу причин переживать, днем раньше днем позже я буду дома не делает разницы, моя главная цель была обрести свободу и выбраться из Филиппинского плена, и она достигнута. Я теперь свободный человек", - резюмировал Трофимов.

4 июля в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины , которые прилетели в Грецию из Киева двумя рейсами — из аэропорта Киев (Wizz Air) и аэропорта Борисполь (Ryanair). Им было отказано во въезде в страну во время паспортного контроля.

6 июля одну из застрявших в Афинах украинок впустили в Грецию.

Читайте также: "Владимир, помогите нам вернуться". Четыре истории украинцев, которые застряли за границей

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.