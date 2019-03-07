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07.03.2019, 21:53

Житель Германии, возомнив себя ученым, подсыпал яд в еду коллег

Житель Германии, возомнив себя ученым, подсыпал яд в еду коллег - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате двое сотрудников страдают тяжелыми заболеваниями почек, еще один находится в коме без шансов на выздоровление

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Суд в немецком городе Билефельде приговорил к пожизненному заключению мужчину, подсыпавшего яд в еду своих коллег. Один из них сейчас находится в коме, сообщает DW.

57-летний наладчик оборудования Клаус О. признан виновным в покушении на убийство и причинении тяжелых и опасных телесных повреждений.

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Досрочное освобождение для него станет возможным не ранее, чем через 15 лет.

Сообщается, что коллега осужденного на одном из немецких заводов обнаружил в принесенном из дома бутерброде белый порошок, сфотографировал его и проинформировал начальство.

После этого в комнате было установлено видеонаблюдение. Запись показала, как Клаус О. подсыпает в бутерброды своих коллег некий порошок.

При обыске у него дома были обнаружены такие вещества, как ртуть, свинец, кадмий и ацитат свинца, из которых можно изготовить яд.

Как установило следствие, по его вине двое сотрудников предприятия страдают тяжелыми заболеваниями почек, еще один из-за повреждения головного мозга находится в коме без шансов на выздоровление.

Осужденный на заседании суда отказался говорить. Беседовавший с ним психолог предположил, что Клаус О., возомнив себя "ученым", наблюдал, какое действие на здоровье коллег оказывают отравляющие вещества.

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Теги: отравление, Германия, ртуть, яд, кома
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