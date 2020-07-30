Жители США массово получают посылки из Китая с таинственными семенами

Власти США призывают граждан не садить загадочные семена из Китая, так как это может навредить сельскому хозяйству

Жители 27 американских штатов получили таинственные посылки из Китая с неизвестными семенами. Об этом сообщает Business Insider.

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Правительство призывает граждан не распаковывать посылку и ни в коем случае не садить семена, пока с ними не свяжутся из департамента сельского хозяйства штата или Службы инспекции здоровья животных и растений.

Власти предупреждают, что это могут быть семена растений-захватчиков из другой экосистемы, которые способны навредить местному сельскому хозяйству. В них также могут содержаться патогены или насекомые. "Инвазивные виды растений могут не звучать угрожающе, но эти маленькие захватчики могут уничтожить сельское хозяйство Техаса", - заявил Сид Миллер, комиссар по сельскому хозяйству штата.

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Власти также предположили, что, вероятно, история с посылками является "чистым мошенничеством", когда компании отправляют потребителям товар, а затем подделывает положительные отзывы о продуктах.

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Марк Сировой

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