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Журналист спросил Путина, убийца ли он. Перечислил ему имена погибших критиков Кремля

12.06.2021, 10:45
Журналист спросил Путина, убийца ли он. Перечислил ему имена погибших критиков Кремля - Фото
Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он себя убийцей, заявив, что "привык к атакам с разных сторон". Об этом он сказал в интервью американскому каналу NBC

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Журналист NBC Кейр Симмонс спросил у Путина: "Господин президент, вы убийца?". В ответ Путин рассмеялся и сказал: "За время моего пребывания в должности я привык к атакам с разных сторон, по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня ничего из этого не удивляет".

Симмонс сказал, что не услышал прямого ответа на вопрос, и перечислил Путину имена известных россиян, которые были убиты: Сергея Магнитского, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Бориса Немцова, Михаила Лесина.

"Это похоже на какое-то несварение желудка, только словесное... Вы перечислили много людей, которые пострадали и погибли в разное время по разным причинам, по вине разных людей... Мы нашли преступников, которые сделали это, некоторые из них в тюрьме, мы готовы продолжать работу в этом направлении", – ответил Путин, особенно отметив экс-министра по делами печати Лесина, который умер в США. Путин сказал, что "очень хорошо относился" к Лесину.

Читайте также: Девять преступлений Путина. Зачем глава Кремля прописывает себе пожизненный иммунитет

Владислав Сердюк
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владимир путин
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