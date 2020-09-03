Жуткая легенда – не вымысел. В Бельгии в фонтане нашли заспиртованное сердце бывшего мэра

Пьер Давид был важным членом горсовета при разных режимах, например, еще при Наполеоне. Бургомистром бельгийского Вервье он стал в 1830 году

В бельгийском городе Вервье реставрировали городской фонтан на площади Верте и обнаружили в свинцовом саркофаге заспиртованное сердце первого бургомистра Пьера Давида. Об этом сообщает местный канал RTBF.

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Журналисты рассказали о городской легенде: долгое время считалось, что в фонтане есть сердце первого мэра, который руководил городом в 1798–1839 годах. С согласия семьи муниципалитет решил изъять этот орган умершего в 58-летнем возрасте градоначальника, забальзамировать его и хранить в ратуше. Фонтан в его честь соорудили почти полвека спустя, но информация о том, что в конструкцию спрятали контейнер, как-то затерялась.

20 августа 2020-го строители разобрали фонтан и около бюста Давида нашли саркофаг с гравировкой "Сердце Пьера Давида было торжественно помещено в этот монумент 25 июня 1883 года".

Пока что контейнер хранится в местном музее. В фонтан ящичек вернут в ходе реконструкции.

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Евгений Пилипенко

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