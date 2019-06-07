К 2023 году у армии США появятся боевые лазеры

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Через четыре года американские солдаты смогут использовать боевые лазеры и гиперзвуковые ракеты на транспортных средствах. Об этом сообщает Breaking Defense.

Первые поставки 50-киловаттного энергетического оружия на боевые машины Stryker ожидаются в 2022 году, а мобильного дальнобойного гиперзвукового оружия (LRHW) в 2023 году.

Полевые испытания 50-киловаттного лазера, который предназначен для сбивания вражеских беспилотников, ракет, артиллерийских и минометных снарядов, запланированы на 2021 год.

Сейчас ведется разработка 100-киловаттного лазера, который можно было бы установить на тяжелый грузовик, а также летательного аппарата, который может лететь со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз. Ожидается, что первые совместные летные испытания будущего гиперзвукового оружия можно будет провести в следующем году.

Издание указывает, что Россия и Китай также запустили программы по разработке гиперзвукового оружия,