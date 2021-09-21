К 30-летию независимости. Казахстан решил отказаться от общего с Россией телефонного кода

Казахстан откажется от использования общего с Россией международного телефонного кода и перейдет на собственный. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана (МЦРИАП).

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Вместо телефонного кода +7, который также закреплен за Россией, Казахстан зарезервировал + 997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ).

"Символично, что к 30-летию Независимости МЦРИАП зарезервировало за собой новый телефонный код +997 в Международном союзе электросвязи. Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны зарубеж, будет высвечиваться "Казахстан", – сказал министр цифрового развития Багдат Мусин.

По его словам, полный переход на +997 даст Казахстану возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг.

Планируется, что Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. Новый и старый код могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года.

В декабре 2020-го глава комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что "территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза". Его поддержал другой единорос Евгений Федоров, а также лидер партии ЛДПР Жириновский. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди назвал эти заявления "бредом сивой кобылы".

Президент Касым-Жомарт Токаев ответил россиянам, что территория Казахстана "унаследована от предков и является главным богатством" местных жителей, которым "никто извне не отдал" ее.

Наталия Медведева

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