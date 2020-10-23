К концу февраля в США от коронавируса могут умереть полмиллиона человек – исследование
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов сказал о пандемии, что "она уходит"
Более полумиллиона человек в США могут умереть от COVID-19 к концу февраля 2021 г, но около 130 000 из них можно спасти, если все будут носить маски. Об этом говорится в исследовании Института оценки здоровья Вашингтонского университета, сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Исследование показало, что при небольшом количестве эффективных способов лечения от COVID-19 и отсутствии вакцин Соединенные Штаты столкнутся с "продолжающейся проблемой общественного здравоохранения в течение зимы".
"Мы приближаемся к значительной осенне-зимней вспышке", – сказал директор института Крис Мюррей, который руководил исследованием.
Он отметил, что прогнозы, а также текущий рост показателей инфицирования и смертности говорят, что "идея о том, что пандемия уходит", не имеет никаких оснований.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов сказал о пандемии, что "она уходит".
Ученые прогнозируют, что крупные густонаселенные штаты, такие как Калифорния, Техас и Флорида, вероятно, столкнутся с особенно высоким уровнем заболеваний, смертей и потребностями в больничных ресурсах.
Вместе с тем исследование показало, что добросовестное ношение масок всеми гражданами может оказать серьезное влияние на показатели смертности. Потенциально это может спасти 130 000 жизней.
- 23 октября Трамп заявил, что вакцина появится через несколько недель или к концу года.
- В США зарегистрировлано 8 млн 707 тыс случаев коронавируса. Умерли 228 000 человек. За последние сутки зафиксировано больше 40 000 случаев заболевания.
Комментарии