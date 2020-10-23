К концу февраля в США от коронавируса могут умереть полмиллиона человек – исследование

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов сказал о пандемии, что "она уходит"

Более полумиллиона человек в США могут умереть от COVID-19 к концу февраля 2021 г, но около 130 000 из них можно спасти, если все будут носить маски. Об этом говорится в исследовании Института оценки здоровья Вашингтонского университета, сообщает Reuters.

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Исследование показало, что при небольшом количестве эффективных способов лечения от COVID-19 и отсутствии вакцин Соединенные Штаты столкнутся с "продолжающейся проблемой общественного здравоохранения в течение зимы".

"Мы приближаемся к значительной осенне-зимней вспышке", – сказал директор института Крис Мюррей, который руководил исследованием.

Он отметил, что прогнозы, а также текущий рост показателей инфицирования и смертности говорят, что "идея о том, что пандемия уходит", не имеет никаких оснований.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов сказал о пандемии, что "она уходит".

Ученые прогнозируют, что крупные густонаселенные штаты, такие как Калифорния, Техас и Флорида, вероятно, столкнутся с особенно высоким уровнем заболеваний, смертей и потребностями в больничных ресурсах.

Вместе с тем исследование показало, что добросовестное ношение масок всеми гражданами может оказать серьезное влияние на показатели смертности. Потенциально это может спасти 130 000 жизней.

23 октября Трамп заявил, что вакцина появится через несколько недель или к концу года.

В США зарегистрировлано 8 млн 707 тыс случаев коронавируса. Умерли 228 000 человек. За последние сутки зафиксировано больше 40 000 случаев заболевания.







Вадим Ребрина

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