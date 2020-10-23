Коронавирус. Трамп заявил, что вакцина появится через несколько недель или к концу года

Байден не согласен с президентом США. Он считает, что Америку ждет "темная зима", а вакцина станет доступна для граждан не раньше середины 2021-го

США уже через несколько недель или к концу текущего года может объявить о создании вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на дебатах с оппонентом по выборам от демократов Джозефом Байденом, передает Fox News.

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"У нас скоро появится вакцина. Она готова. Об этом будет объявлено в течение нескольких недель, и она будет доставлена. У нас есть операция Warp Speed, военные намерены распространять вакцину", – сказал он.

В то же время, когда модератор дебатов спросила, есть ли этому гарантия, президент США ответил: "Нет. Это не гарантировано, но она (вакцина, – ред.) будет к концу года". Он считает, что о создании вакцины скоро могут объявить Moderna и Johnson & Johnson.

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Байден раскритиковал заявление Трампа, отмечают в издании.

"Это тот самый парень, который в прошлый раз сказал вам, что все закончится к Пасхе. Тот самый парень, который говорил: "Не волнуйтесь, к лету все закончится". Нас похоже ждет темная зима (dark winter, – ред.), – сказал Байден.

Кандидат от демократов считает, что у Трампа нет четкого плана, и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года.

СПРАВКА. Операция Warp Speed – правительственная программа США, целью которой является создание 300 млн доз эффективных и безопасных вакцин к январю 2021 года.

1 октября 2020 года в Moderna заявили, что промежуточные результаты испытаний вакцины на пожилых людях "вселяют оптимизм".

13 октября испытания вакцины от Johnson & Johnson приостановили из-за болезни участника. В компании рассчитывают возобновить их в ближайшее время.

15 октября в ВОЗ заявили, что массовой вакцинации от коронавируса в 2021 году не будет – "молодых и здоровых" привьют позже.

21 октября ЕС подписал контракт с Johnson & Johnson на поставку до 400 млн доз вакцин. Это третий контракт ЕС с компаниями-разработчиками вакцины.

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Марк Сировой

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