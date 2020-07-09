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Кадыров об убийстве своих критиков в Европе: виноваты иностранные спецслужбы

09.07.2020, 13:02
Кадыров об убийстве своих критиков в Европе: виноваты иностранные спецслужбы - Фото
Рамзан Кадыров (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Глава Чечни Рамзан Кадыров говорит, что в убийствах его критиков виноват не он, а "спецслужбы, работающие против России"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обвинил спецслужбы, "работающие против России", в убийстве чеченских блогеров Мамихана Умарова (Анзор из Вены) и Имрана Алиева (Мансур Старый), критиковавших и оскорблявших его перед смертью. Об этом Кадыров написал в Telegram

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"И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня <...> я знал, что эти куклы закончат свою жизнь именно так", - заявил глава Чечни, отметив при этом, что "чеченцы спрашивают за оскорбления даже спустя десятки лет". 

"Ну а что касается убитых. За что боролись, на то и напоролись", - резюмировал он. 

  • 23 августа 2019 года в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили.
  • 4 февраля 2020 года во французском городе Лилль зарезали 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал Кадырова. Уже тогда в полиции заявляли, что убийство "имеет все характеристики политического мотива". 
  • 5 июля в пригороде Вены выстрелом в голову убили чеченца Мамихана Умарова. Он также являлся критиком Кадырова. 
Владислав Сердюк
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