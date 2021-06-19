UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как закалялся режим. Бывший помощник Путина дал интервью для FT. Вот самое интересное

19.06.2021, 00:08
Как закалялся режим. Бывший помощник Путина дал интервью для FT. Вот самое интересное - Фото
Владислав Сурков (Скриншот видео Youtube/WarGonzo)

Одно из правил, на основе которого строилась путинская Россия, гласит: "Передозировка свободы смертельна для государства". Об этом заявил экс-куратор Кремля по Украине Владислав Сурков в интервью Financial Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос, как разрушают демократию, улучшая ее фасад, Сурков заявил, что, по его мнению Советский Союз уничтожила однородность, а Россию в 1990-е губило разнообразие – еще быстрее, чем СССР.

Он рассказал, что в институте изучал разновидность итальянского уличного театра Commedia dell’arte: там всегда участвует ограниченный состав персонажей, которые представляют все слои общества. Спектакли создаются методом импровизации, но на основе готового сюжета и под руководством режиссера.

"И я понял, что нужно делать. Мы должны были дать людям разнообразие. Но это разнообразие нужно было контролировать. И тогда все будут довольны. И при этом сохранится единство общества", – объяснил Сурков.

Он заявил, что такая модель работает, и, по его мнению, представляет хороший компромисс между хаосом и порядком.

"Передозировка свободы смертельна для государства, – говорит Сурков. – Все, что является лекарством, может быть ядом. Все дело в дозировке".

Сурков сравнивает Путина с римским императором Октавианом, который единолично управлял государством, но при этом избегал установления открытой монархии.

По словам Суркова, Путин не отменил демократию, а сочетает ее с "монархическим архетипом российского правления".

"Когда я начал свою работу в 2000 году, я предложил очень простую систему установления закона и порядка. Мы разделяем оппозицию на системную и несистемную. А что такое системная оппозиция? Та, которая подчиняется правилам, законам и обычаям", – говорит он, имея в виду "оппозиционные" партии, руководимые Кремлем.

Сурков проигнорировал слова журналиста о том, что "оппозиция", лояльная к тем, кто устанавливает правила, не является оппозицией.

"Второе требование – они не работают на иностранные правительства. Если они это делают, то не могут представлять россиян. . . это нарушает наш суверенитет", – говорит он.

Говоря об Алексее Навальном, Сурков сказал: 

"Навальный неприемлем. Он не должен быть частью российской политики. Немцы его любят, пусть избирается в Бундестаг... Они могут дать ему немецкий паспорт".

Сурков не жалеет о роли, которую он сыграл в начале и продолжении войны в Украине

"Между двумя костями должна быть мягкая ткань. Украина находится как раз между Россией и Западом, и геополитическая гравитация обоих разделит Украину. Пока мы не достигнем этого результата, борьба за Украину не прекратится. Она может угаснуть, она может вспыхнуть, но она неизбежно будет продолжаться", – заявил Сурков.

Журналист FT отмечает, что Сурков – автор большей части кремлевских нарративов, транслируемых армиями троллей государственного телевидения и социальных сетей.

"Большинству людей нужно, чтобы их голова была наполнена мыслями. Вы не собираетесь кормить людей каким-то высокоинтеллектуальным дискурсом... Это нормально. Есть высокая кухня и есть Макдональдс. Все пользуются такими людьми во всем мире", – сказал экс-помощник Путина.

Объясняя свою отставку, Сурков говорит, что в какой-то момент он стал слишком одиозным.

"Когда кто-то занимает определенную должность и люди долго говорят, что он кукловод, душитель демократии – он становится олицетворением ненависти, – рассуждает Сурков. – Правительству время от времени приходится убирать таких людей... их нужно заменить, чтобы они перестали раздражать людей".

В то же время Сурков уверяет, что его увольнение совпало с его собственным желанием – ему стало скучно.

"В 2000 году это было невероятно увлекательно. Это было впервые. Все говорили: "Вау!" – вспоминает он. – Я построил эту машину, но мне стало скучно на ней ездить. Нужны более терпеливые люди, сидящие за своими столами. Я не водитель".

Отвечая на вопрос, что он будет делать, когда власть в Кремле сменится, Сурков сказал: "Давай подождем и посмотрим. Впереди нас ждут интересные вещи. Будет много новых драматических преобразований... Если я доживу до этого, то у меня будет работа".

Читайте также: "Украину нужно силой принуждать". Поток сознания Суркова – за минуту

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владислав сурков
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 