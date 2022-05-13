Kalush Orchestra выступят в финале 12-ми. Шансы на победу от букмекеров выросли
13.05.2022, 12:38
Kalush. Фото: EPA
Опубликован порядок выступлений в финале Евровидения-2022, сообщает портал Евровидение Украина.
Kalush Orchestra выступят под 12-м номером.
Финал пройдет в субботу, 14 мая.
После второго полуфинала прогнозы букмекеров изменились. Kalush Orchestra сейчас прогнозируют 59% шансов на победу. На втором месте – Великобритания с 11%. Третья – Швеция, у нее 9%.
Накануне первого полуфинала Украине прогнозировали 45% шансов на победу.
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