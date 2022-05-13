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Kalush Orchestra выступят в финале 12-ми. Шансы на победу от букмекеров выросли

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13.05.2022, 12:38
Kalush Orchestra выступят в финале 12-ми. Шансы на победу от букмекеров выросли - Фото
Kalush. Фото: EPA

Опубликован порядок выступлений в финале Евровидения-2022, сообщает портал Евровидение Украина.

Kalush Orchestra выступят под 12-м номером.

Финал пройдет в субботу, 14 мая.

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После второго полуфинала прогнозы букмекеров изменились. Kalush Orchestra сейчас прогнозируют 59% шансов на победу. На втором месте – Великобритания с 11%. Третья – Швеция, у нее 9%.

Kalush Orchestra выступят в финале 12-ми. Шансы на победу от букмекеров выросли

Накануне первого полуфинала Украине прогнозировали 45% шансов на победу.

Катерина Амеліна
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