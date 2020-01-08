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Россия подарила президенту Эстонии вино из Крыма. Она отказалась

Россия подарила президенту Эстонии вино из Крыма. Она отказалась - Фото
"Кальюлайд не пьет крымское вино", - гласит заголовок в СМИ (Фото: пресс-служба YES)
08.01.2020, 13:25

Вино отправили назад в посольство России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принимать в подарок от России крымское шампанское. Об этом сообщает местное издание Eesti Ekspress.

Издание сообщает, что посольство РФ направило Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского по случаю ее 50-летия. Цветы и шоколад были приняты, а шампанское отправлено обратно.

  • В марте 2018 года глава Министерства иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что Эстония осуждает организацию выборов президента России в оккупированном Крыму и не признает их результат.
  • 13 сентября 2119 года на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Кальюлайд призвала не забывать об оккупации Россией Крыма. 

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Россия Крым Керсти Кальюлайд шампанское
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