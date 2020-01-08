"Кальюлайд не пьет крымское вино", - гласит заголовок в СМИ (Фото: пресс-служба YES)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принимать в подарок от России крымское шампанское. Об этом сообщает местное издание Eesti Ekspress.

Издание сообщает, что посольство РФ направило Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского по случаю ее 50-летия. Цветы и шоколад были приняты, а шампанское отправлено обратно.

глава Министерства иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил , что Эстония осуждает организацию выборов президента России в оккупированном Крыму и не признает их результат. В марте 2018 года

13 сентября 2119 года на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) призвала не забывать об оккупации Россией Крыма. Кальюлайд

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