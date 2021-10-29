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Камбербэтч в главной роли. HBO снимет сериал об убийстве экс-агента ФСБ Литвиненко

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 14:39
Камбербэтч в главной роли. HBO снимет сериал об убийстве экс-агента ФСБ Литвиненко - Фото
Бенедикт Камбербэтч (фото - ЕРА)

Американская компания HBO снимет сериал об убийстве бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, который был отравлен российскими агентами радиоактивным полонием-210. Главную роль сыграет известный актер Бенедикт Камбербэтч, передает Variety.

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По данным издания, сериал будет называться "Лондонград". Он будет основан на книге Алана Коуэлла "Последний шпион" о судьбе Литвиненко.

Журналисты пишут, что Камбербэтч будет играть роль Литвиненко. Кроме того, он будет исполнительным продюсером сериала вместе с Дэвидом Скарпой, который также пишет сценарий.  

Отмечается, что в команду исполнительных продюсеров войдет и Брайан Фогель. Он вместе с Дэном Коганом является лауреатом премии Оскар за документальный фильм "Икар", в котором подробно описывается государственная допинговая программа России с олимпийскими спортсменами.

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Марк Сировой
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