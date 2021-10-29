Камбербэтч в главной роли. HBO снимет сериал об убийстве экс-агента ФСБ Литвиненко

Американская компания HBO снимет сериал об убийстве бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, который был отравлен российскими агентами радиоактивным полонием-210. Главную роль сыграет известный актер Бенедикт Камбербэтч, передает Variety.

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По данным издания, сериал будет называться "Лондонград". Он будет основан на книге Алана Коуэлла "Последний шпион" о судьбе Литвиненко.

Журналисты пишут, что Камбербэтч будет играть роль Литвиненко. Кроме того, он будет исполнительным продюсером сериала вместе с Дэвидом Скарпой, который также пишет сценарий.

Отмечается, что в команду исполнительных продюсеров войдет и Брайан Фогель. Он вместе с Дэном Коганом является лауреатом премии Оскар за документальный фильм "Икар", в котором подробно описывается государственная допинговая программа России с олимпийскими спортсменами.

Литвиненко работал в ФСБ РФ, а в 2000 году, когда против него открыли уголовные дела в России, переехал в Великобританию.

23 ноября 2006 года Литвиненко умер. По выводам британского следствия, ему подмешали в чай радиоактивный полоний-210 депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой (бывший коллега Литвиненко по ФСБ) и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ.

21 января 2016-го судья Высшего суда Лондона Роберт Оуэн представил доклад по результатам публичного дознания, в котором утверждалось, что убийство Литвиненко было, предположительно, одобрено президентом РФ Владимиром Путиным.

21 сентября 2021-го Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство Литвиненко, заявив, что агенты действовали под контролем властей РФ. В Кремле заявили, что не готовы прислушиваться к таким решениям ЕСПЧ.

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Марк Сировой

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