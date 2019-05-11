Камера зафиксировала пороховой взрыв на заводе в Колумбии: видео

Фото: ЕРА

Четверо погибли и 29 человек, включая 17 детей, получили различные травмы при взрыв на заводе по переработке пороха в столице Колумбии. Трагедия произошла вчера, 10 мая, во второй половине дня, пишет Noticias Canal RCN.

Был полностью разрушен фасад дома напротив фабрики по производству фитилей для местной игры турмеке (металлические диски бросают по целям, которые содержат порох и взрываются при ударе).

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Камера наблюдения, установленная на другом здании неподалеку, зафиксировала момент взрыва.

Видео: Cristofer Valencia