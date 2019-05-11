Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.05.2019, 10:53

Камера зафиксировала пороховой взрыв на заводе в Колумбии: видео

Камера зафиксировала пороховой взрыв на заводе в Колумбии: видео - Фото
Фото: ЕРА

Инцидент произошел на западе Боготы

Реклама
Реклама

Четверо погибли и 29 человек, включая 17 детей, получили различные травмы при взрыв на заводе по переработке пороха в столице Колумбии. Трагедия произошла вчера, 10 мая, во второй половине дня, пишет Noticias Canal RCN.

Был полностью разрушен фасад дома напротив фабрики по производству фитилей для местной игры турмеке (металлические диски бросают по целям, которые содержат порох и взрываются при ударе).

Реклама

Камера наблюдения, установленная на другом здании неподалеку, зафиксировала момент взрыва.

Видео: Cristofer Valencia

Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, Колумбия, порох, богота
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 