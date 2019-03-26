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26.03.2019, 22:24

Канада дала убежище семье, которая прятала Сноудена

Канада дала убежище семье, которая прятала Сноудена - Фото
Фото: EPA

42-летняя Ванесса Родела и ее 7-летняя дочь уже прибыли в Монреаль

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Семья беженцев из Гонконга, которая в 2013 году прятала разыскиваемого спецслужбами США Эдварда Сноудена, получила политическое убежище в Канаде. Об этом сообщает СBC News.

Отмечается, что 42-летняя Ванесса Родела и ее 7-летняя дочь уже прибыли в канадский Монреаль, где будут жить.

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Переехать в Канаду им помогла неправительственная организация За беженцев, которая еще в 2016 году подала официальную заявку на спонсорство Ванессы, а также шести других искателей убежища, которые помогали Сноудену скрываться от США в Гонконге. Пока неизвестно, одобрит Канада заявки других шести человек.

Родела выехала в Гонконг из Филиппин в 2002 году и с тех пор пыталась получить официальное убежище в стране. По ее словам, в Филиппинах она стала жертвой насилия и работорговли и в случае возвращения ей грозит смертельная опасность.

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Сноуден должен был бежать из США после того, как обнародовал секретные данные о системе глобальной слежки и был объявлен в международный розыск. Он некоторое время скрывался среди беженцев в Гонконге, пока не смог выехать в Россию, где живет до сих пор.

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Теги: канада, политическое убежище, эдвард сноуден
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