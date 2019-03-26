Канада дала убежище семье, которая прятала Сноудена

Фото: EPA

Семья беженцев из Гонконга, которая в 2013 году прятала разыскиваемого спецслужбами США Эдварда Сноудена, получила политическое убежище в Канаде. Об этом сообщает СBC News.

Отмечается, что 42-летняя Ванесса Родела и ее 7-летняя дочь уже прибыли в канадский Монреаль, где будут жить.

Реклама

Переехать в Канаду им помогла неправительственная организация За беженцев, которая еще в 2016 году подала официальную заявку на спонсорство Ванессы, а также шести других искателей убежища, которые помогали Сноудену скрываться от США в Гонконге. Пока неизвестно, одобрит Канада заявки других шести человек.

Родела выехала в Гонконг из Филиппин в 2002 году и с тех пор пыталась получить официальное убежище в стране. По ее словам, в Филиппинах она стала жертвой насилия и работорговли и в случае возвращения ей грозит смертельная опасность.

Читайте также: США свернули программу тотальной слежки за гражданами – СМИ

Сноуден должен был бежать из США после того, как обнародовал секретные данные о системе глобальной слежки и был объявлен в международный розыск. Он некоторое время скрывался среди беженцев в Гонконге, пока не смог выехать в Россию, где живет до сих пор.