Канада призвала своих граждан уехать из России и Беларуси, пока это еще возможно

Власти Канады призвали своих граждан, которые находятся в России и Беларуси, покинуть эти страны, пока есть такая возможность. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Министерства иностранных дел Канады.

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Канадцев призвали избегать любых поездок в Россию из-за последствий войны с Украиной: мобилизации, ограничений на финансовые операции и все более ограниченных вариантов перелетов.

"Если вы находитесь в России, вы должны уехать, пока еще доступны коммерческие средства. Если вы остаетесь в России, ведите себя сдержанно. Канадцы, у которых есть российское гражданство, могут быть призваны на обязательную военную службу", – предупредили в МИД Канады.

Что касается Беларуси, то туда канадцам не рекомендуют ездить из-за произвольного применения местных законов и войны между Россией и Украиной.

"Возможности посольства Канады в Польше по оказанию консульских услуг в Беларуси крайне ограничены. Если вы находитесь в Беларуси, вы должны уехать коммерческим путем", – говорится в сообщении МИД Канады.

Ранее сегодня посольство США в Москве призвало американцев выехать с территории России из-за "рисков произвольного ареста или преследования со стороны российских правоохранительных органов", а то и мобилизации на войну тех, у кого двойное гражданство.

МИД Франции призвал французских граждан срочно покинуть территорию Беларуси в связи с войной в Украине.

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Наталія Медведєва

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