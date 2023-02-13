UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Канада призвала своих граждан уехать из России и Беларуси, пока это еще возможно

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 19:22
Канада призвала своих граждан уехать из России и Беларуси, пока это еще возможно - Фото
Джастин Трюдо (Фото: EPA)

Власти Канады призвали своих граждан, которые находятся в России и Беларуси, покинуть эти страны, пока есть такая возможность. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Министерства иностранных дел Канады.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Канадцев призвали избегать любых поездок в Россию из-за последствий войны с Украиной: мобилизации, ограничений на финансовые операции и все более ограниченных вариантов перелетов.

"Если вы находитесь в России, вы должны уехать, пока еще доступны коммерческие средства. Если вы остаетесь в России, ведите себя сдержанно. Канадцы, у которых есть российское гражданство, могут быть призваны на обязательную военную службу", – предупредили в МИД Канады.

Что касается Беларуси, то туда канадцам не рекомендуют ездить из-за произвольного применения местных законов и войны между Россией и Украиной.

"Возможности посольства Канады в Польше по оказанию консульских услуг в Беларуси крайне ограничены. Если вы находитесь в Беларуси, вы должны уехать коммерческим путем", – говорится в сообщении МИД Канады.

  • Ранее сегодня посольство США в Москве призвало американцев выехать с территории России из-за "рисков произвольного ареста или преследования со стороны российских правоохранительных органов", а то и мобилизации на войну тех, у кого двойное гражданство.
  • МИД Франции призвал французских граждан срочно покинуть территорию Беларуси в связи с войной в Украине.

Читайте также: Столтенберг: Мы уже наблюдаем начало нового российского наступления



Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война канада
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 