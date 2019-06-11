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11.06.2019, 18:08

Канада запретит одноразовый пластик в 2021 году

Канада запретит одноразовый пластик в 2021 году - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что его правительство вдохновилось примерном ЕС

В Канаде запретят одноразовый пластик в 2021 году. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает The Guardian

По словам Трюдо, правительство планирует запретить пластиковые пакеты, бутылки и соломинки.

"Мы приводим своих детей на пляж, и нам приходится искать кусочек песка, который не усеян пластиковыми соломинками, пенопластом и бутылками. Нам нужно с этим что-то делать", - утверждает премьер.

Он добавил, что правительство Канады вдохновилось примером Европейского союза, где в мае окончательно приняли запрет на одноразовый пластик.

Ранее 187 стран мира подписали пакт по борьбе с пластиковым мусором

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Теги: экология, пластик, Джастин Трюдо
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