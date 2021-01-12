Капитан эсминца ВМФ РФ с моряками похитил на металлолом 13-тонные гребные винты: следствие

Командир российского эсминца "Беспокойный" вместе с другими моряками и гражданскими якобы похитил два огромных гребных винта боевого корабля. Об этом пишет российский Интерфакс, ссылаясь на слова главы военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту РФ Сергей Шаршавых.

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По его словам, офицер с подельниками "совершил хищение с корабля двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн", чем нанес 39 млн рублей (~15 млн грн) ущерба. Произошло это в то время, когда эсминец стоял на судостроительном заводе "Янтарь".

СПРАВКА. "Беспокойный" проекта 956 Сарыч полным водоизмещением 8000 т, длиной 145 м и наибольшей шириной 17 м построен в Ленинграде в 1990-м. В 2004-м потерял ход и с тех пор из-за постоянных проблем мало выходил в море. В 2008-м с него сняли двигатели, установив их на другой эсминец. Разговоры о модернизации закончились ничем: осенью 2016-м он был отведен на конвертацию, а весной 2018-го отбуксирован в Кронштадт на вечную стоянку как корабль-музей.

Чтобы "замести следы", говорит следователь, вместо бронзовых винтов злоумышленники подыскали аналогичные металлические винты, стоимость и качество которых в разы ниже.

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Евгений Пилипенко

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