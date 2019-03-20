Караджич пожаловался на 40 лет тюрьмы - ему дали пожизненное

Радован Караджич (фото - ЕРА)

Апелляционная палата Международного суда ООН отклонила жалобу экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича на приговор в виде 40-летнего тюремного заключения по обвинению в геноциде, назначив ему более суровое наказание – пожизненное заключение. Об этом сообщает ВВС.

В 2016 году Трибунал по бывшей Югославии признал Караджича ответственным за организацию массового убийства мусульман в Сребренице в 1995 году и приговорил к 40 годам тюрьмы.

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В апреле 2018 года Караджич заявил о намерении подать апелляцию на приговор.

Караджич заявил в суде, что в Сребренице не отдавал приказа убивать мусульман. Однако судья сослался на "седьмую директиву", подписанную им в качестве президента "Республики Српской", целью которой было сделать жизнь мусульман в Боснии "невыносимой".

Караджич, подписывая эту директиву, знал, что она содержит соответствующий пассаж, сказал председательствующий судья.

Остальные аргументы Караджича суд также счел неубедительными.

При этом суд ужесточил назначенное трибуналом по бывшей Югославии наказание – Караджич приговорен к пожизненному сроку.

Он также признан виновным в организации нападений на мирных жителей и в убийствах в ходе осады города Сараево.