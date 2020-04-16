Карантин. Небо над Европой по-прежнему остается чистым: инфографика ESA

Карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, положительно повлиял на уровень загрязненности воздуха над европейскими странами. Концентрация диоксида азота за март и апрель текущего года снизилась вдвое по сравнению с тем же периодом в прошлом году, и эта тенденция пока сохраняется. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства ESA.
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Исследования уровня загрязнения воздуха диоксидом азота проводились учеными Королевского нидерландского метеорологического института с помощью прибора Tropomi со спутника Copernicus Sentinel-5P. Они выяснили, что в период с 13 марта по 13 апреля концентрация диоксида азота в небе над Мадридом, Миланом и Римом в сравнении с мартом-апрелем прошлого года уменьшилась на 45%, над Парижем - на 54%.
Такие низкие показатели стали возможными благодаря введению в Европе карантина, вследствие которого была остановлена большая часть промышленности и транспорта, вырабатывающих это вредное вещество. Ученые считают, что такие исследования надо проводить не менее месяца подряд, поскольку "именно длительные периоды времени позволяют увидеть четкую картину изменения концентрации загрязнений".
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