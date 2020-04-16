Карантин. Небо над Европой по-прежнему остается чистым: инфографика ESA

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Карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, положительно повлиял на уровень загрязненности воздуха над европейскими странами. Концентрация диоксида азота за март и апрель текущего года снизилась вдвое по сравнению с тем же периодом в прошлом году, и эта тенденция пока сохраняется. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства ESA.

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Исследования уровня загрязнения воздуха диоксидом азота проводились учеными Королевского нидерландского метеорологического института с помощью прибора Tropomi со спутника Copernicus Sentinel-5P. Они выяснили, что в период с 13 марта по 13 апреля концентрация диоксида азота в небе над Мадридом, Миланом и Римом в сравнении с мартом-апрелем прошлого года уменьшилась на 45%, над Парижем - на 54%.

Такие низкие показатели стали возможными благодаря введению в Европе карантина, вследствие которого была остановлена большая часть промышленности и транспорта, вырабатывающих это вредное вещество. Ученые считают, что такие исследования надо проводить не менее месяца подряд, поскольку "именно длительные периоды времени позволяют увидеть четкую картину изменения концентрации загрязнений".

СПРАВКА. Диоксид азота (двуокись азота) представляет собой неорганическое соединение азота и кислорода. Этот токсичный газ способен при улетучивании в атмосферу вызывать кислотные дожди и пагубно влиять на слизистые организма. Даже в небольших концентрациях диоксид азота может раздражать дыхательные пути, а в больших - вызвать отек легких.

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