Коронавирус. Китай побеждает COVID-19 и увеличивает загрязнение атмосферы: видео

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Спутник зафиксировал увеличение загрязнения Китаем атмосферы - на фоне успехов КНР в борьбе с коронавирусом

Во второй половине марта Китай увеличил выбросы в атмосферу диоксида азота. Об этом свидетельствуют данные Европейского космического агентства (ESA).

В ESA показали анимацию, созданную на основе данных со спутника Copernicus Sentinel-5P, которая показывает выбросы диоксида азота с территории Китая с 20 декабря 2019 года по 16 марта 2020 года. 

Отмечается, что в конце января заметно падение выбросов, оно совпадает с общенациональным карантином в КНР, а с начала марта объем выбросов диоксида азота начал увеличиваться.

  • 1 марта сообщалось, что спутники мониторинга загрязнения NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили значительное снижение содержания диоксида азота (NO2) над Китаем.
  • Сегодня, 20 марта, сообщалось, что второй день подряд на материковой части Китая не зарегистрировано случаев местной передачи коронавируса, все 39 новых зараженных приехали из-за границы.

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Теги: Китай, esa, климат, загрязнение, диоксид азота, коронавирус
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