Коронавирус. Китай побеждает COVID-19 и увеличивает загрязнение атмосферы: видео

Во второй половине марта Китай увеличил выбросы в атмосферу диоксида азота. Об этом свидетельствуют данные Европейского космического агентства (ESA).
В ESA показали анимацию, созданную на основе данных со спутника Copernicus Sentinel-5P, которая показывает выбросы диоксида азота с территории Китая с 20 декабря 2019 года по 16 марта 2020 года.
Отмечается, что в конце января заметно падение выбросов, оно совпадает с общенациональным карантином в КНР, а с начала марта объем выбросов диоксида азота начал увеличиваться.
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