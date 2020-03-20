Коронавирус. Китай побеждает COVID-19 и увеличивает загрязнение атмосферы: видео

Во второй половине марта Китай увеличил выбросы в атмосферу диоксида азота. Об этом свидетельствуют данные Европейского космического агентства (ESA).

В ESA показали анимацию, созданную на основе данных со спутника Copernicus Sentinel-5P, которая показывает выбросы диоксида азота с территории Китая с 20 декабря 2019 года по 16 марта 2020 года.

Отмечается, что в конце января заметно падение выбросов, оно совпадает с общенациональным карантином в КНР, а с начала марта объем выбросов диоксида азота начал увеличиваться.

1 марта сообщалось, что спутники мониторинга загрязнения NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили значительное снижение содержания диоксида азота (NO2) над Китаем.

Сегодня, 20 марта, сообщалось, что второй день подряд на материковой части Китая не зарегистрировано случаев местной передачи коронавируса, все 39 новых зараженных приехали из-за границы.

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