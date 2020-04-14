Пожар в Чернобыльской зоне. Загрязненный воздух направится на юг и юго-восток

Воздух, который потенциально загрязнен пожарами в Чернобыльской зоне, направится в южном и юго-восточном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Центра ядерной и радиационной безопасности.
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"По прогнозным расчетам траектории движения 14 апреля и в начале 15 апреля, потенциально загрязненные воздушные массы будут направлены в южном и юго-восточном направлении", - заявляют в ведомстве. В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки примерно до нескольких миллиметров в час.
Там уточняют, что "прогнозируемые концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не наносят вреда здоровью населения".
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