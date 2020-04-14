Пожар в Чернобыльской зоне. Загрязненный воздух направится на юг и юго-восток

Пожар в Чернобыльской Зоне отчуждения (Фото - Dronarium Украина/Facebook)

Воздух, который потенциально загрязнен пожарами в Чернобыльской зоне, направится в южном и юго-восточном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Центра ядерной и радиационной безопасности.

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"По прогнозным расчетам траектории движения 14 апреля и в начале 15 апреля, потенциально загрязненные воздушные массы будут направлены в южном и юго-восточном направлении", - заявляют в ведомстве. В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки примерно до нескольких миллиметров в час.

Там уточняют, что "прогнозируемые концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не наносят вреда здоровью населения".

5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил , что "в центре пожара" повысился радиационный фон.

7 апреля в ГСЧС сообщили , что фон в Киеве и области - в норме.

7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.

14 апреля Кабмин выделил 45 млн грн для ликвидации пожара в Чернобыльской зоне.

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