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Карантин. В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС с 15 мая

Карантин. В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС с 15 мая - Фото
Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)
13.05.2020, 07:03

По мнению европейских консерваторов, закрытие границ помогло на начальной стадии борьбы с коронавирусом, однако сейчас потеряло смысл

Представители крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте - Европейской народной партии - потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предпринять шаги к отмене пограничного контроля в странах Евросоюза с 15 мая. Об этом говорится в распространенном 12 мая письме, которое подписали многие руководители национальных делегаций, входящих в фракцию партий, передает DW.

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В письме было озвучено требование отменить обязательный карантин для граждан Евросоюза, которые въезжают в другие страны ЕС.

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Консерваторы считают, что на начальном этапе пандемии закрытие границ было оправдано, но сейчас ситуация с распространением коронавирусом в странах Евросоюза находится примерно на одном уровне, и ограничения потеряли смысл.

В среду Еврокомиссия собирается представить план по постепенному открытию внутренних границ в ЕС, он рассчитан на несколько месяцев.

  • 12 мая главный санврач Виктор Ляшко заявил, что в вопросе открытия пунктов пропуска на границе Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в других странах Европы об открытии границ.
  • На утро 13 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 342 345 человек, 292 893 умерли, 1 602 441 выздоровели

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Арина Толина
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