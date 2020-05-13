Карантин. В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС с 15 мая

Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Представители крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте - Европейской народной партии - потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предпринять шаги к отмене пограничного контроля в странах Евросоюза с 15 мая. Об этом говорится в распространенном 12 мая письме, которое подписали многие руководители национальных делегаций, входящих в фракцию партий, передает DW.

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В письме было озвучено требование отменить обязательный карантин для граждан Евросоюза, которые въезжают в другие страны ЕС.

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Консерваторы считают, что на начальном этапе пандемии закрытие границ было оправдано, но сейчас ситуация с распространением коронавирусом в странах Евросоюза находится примерно на одном уровне, и ограничения потеряли смысл.

В среду Еврокомиссия собирается представить план по постепенному открытию внутренних границ в ЕС, он рассчитан на несколько месяцев.

главный санврач Виктор Ляшко вопросе открытия пунктов пропуска на границе Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в других странах Европы об открытии границ. 12 мая заявил , что в

На утро 13 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 342 345 человек, 292 893 умерли, 1 602 441 выздоровели

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