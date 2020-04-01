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Карантин. В Панаме запретили мужчинам и женщинам выходить на улицу в один день

Карантин. В Панаме запретили мужчинам и женщинам выходить на улицу в один день - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
01.04.2020, 11:28

В стране зафиксировано много нарушений карантина, в воскресенье выходить из дома запрещено

С сегодняшнего дня в Панаме из-за массового распространения коронавируса COVID-19 мужчинам и женщинам запретили покидать свои дома в один и тот же день. Об этом сообщает DW.

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Правительство Панамы приняло соответствующее решение двумя днями ранее, обосновав это тем, что слишком многие нарушают действующие правила.

Жителям страны ежедневно отводится только два часа с 06:30 до 19:30 на закупку жизненно необходимых вещей. В какие именно часы граждане могут выйти в магазин, зависит от последней цифры в номере их паспорта.

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Женщины могут ходить за покупками лишь по понедельникам, средам и пятницам, а мужчины – по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье выходить из дома запрещено.

По последним данным, в Панаме заболели 1181 человек, умерли 30, выздоровели девять.

  • Ученые установили, что заболевшие наиболее заразны в первую неделю после появления симптомов.
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Арина Толина
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