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Карантин. Во Франции снова разрешат посещать Эйфелеву башню и Лувр

Карантин. Во Франции снова разрешат посещать Эйфелеву башню и Лувр - Фото
Фото: pixabay.com
29.05.2020, 10:41

В стране снимут ряд ограничений уже в начале следующей недели, разрешив работу ресторанов, пляжей, театров и музеев

Во Франции со 2 июня откроются кафе, рестораны, пляжи, кемпинги, гостевые дома, музеи, театры и монументы. В том числе, планируют открыть для посещений музей Лувр и Эйфелеву башню. Об этом сообщает французский канал BFM TV со ссылкой на премьер-министра страны Эдуара Филиппа.

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Также послабления коснутся передвижений по стране - начиная со вторника, французы смогут покидать свое место жительства на расстояния более 100 км, но пока только в пределах государства. В эти выходные для посещений откроют городские парки.

Сообщается, что каждый регион Франции будет снимать карантинные ограничения в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Сейчас страна условно поделена на "зеленые" и "оранжевые" секторы, отмечает Филипп. В "зеленых" регионах послаблений будет больше, в то время как для "оранжевых" зон сохранятся некоторые ограничения - например, запрет на посещение школ учащимися старших классов. Столица Франции пока тоже находится в списке "оранжевых" секторов.

  • 1 марта 2020-го в Париже временно закрыли для посещений музей Лувр из-за коронавируса.
  • 23 марта Франция ужесточила карантин, закрыв продуктовые рынки и ограничив пребывание вне дома.
  • Страна - одна из самых пострадавших от коронавируса в мире.

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Дарья Мостовая
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