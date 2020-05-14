Коронавирус. Отпуск можно планировать на июль и август - премьер-министр Франции

Иллюстративное фото: pixabay.com

Граждане Франции могут планировать отпуск на июль и август на материковой части страны и ее заморских территориях. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, сообщает Le Figaro.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Французы могут отправиться в отпуск в июле и августе на материковой части Франции или в заморских департаментах", - заявил французский премьер-министр.

Он добавил, что ситуация еще может измениться. По его словам, к тому времени могут быть "локальные ограничения" на случай, если в определенных регионах будет плохая эпидемическая ситуация.

Сегодня сообщалось, что во Франции COVID-19 переболели 4,4% населения (в масштабах страны это около 2,8 млн случаев инфицирования, в то время как по официальной статистике - 178 000 ), но для коллективного иммунитета нужно не менее 65%.