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Коронавирус. Отпуск можно планировать на июль и август - премьер-министр Франции

Коронавирус. Отпуск можно планировать на июль и август - премьер-министр Франции - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
14.05.2020, 14:30

Премьер Франции Эдуар Филипп говорит, что граждане Франции могут планировать отпуск на июль или август, однако полной уверенности в этом еще нет

Граждане Франции могут планировать отпуск на июль и август на материковой части страны и ее заморских территориях. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, сообщает Le Figaro.

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"Французы могут отправиться в отпуск в июле и августе на материковой части Франции или в заморских департаментах", - заявил французский премьер-министр.

Он добавил, что ситуация еще может измениться. По его словам, к тому времени могут быть "локальные ограничения" на случай, если в определенных регионах будет плохая эпидемическая ситуация.

  • Сегодня сообщалось, что во Франции COVID-19 переболели 4,4% населения (в масштабах страны это около 2,8 млн случаев инфицирования, в то время как по официальной статистике - 178 000), но для коллективного иммунитета нужно не менее 65%.
Владислав Сердюк
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Эдуар Филипп франция летний отпуск
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