Карантин. Воздух по миру становится чище: в отдельных городах на 60% - CNN

Фото: IQAir.com

Карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, благоприятно сказались на качестве воздуха - уровень его загрязненности снизился по всему миру. По сравнению с аналогичным трехнедельным периодом в прошлом году во многих крупных городах показатели чистоты воздуха улучшились на 60%. Об этом сообщает CNN.

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Исследователи швейцарской компании по очистке воздуха IQAir изучили качество воздуха в десяти крупных городах мира с 23 марта по 13 апреля. В семи, в том числе в городах-рекордсменах по загрязненности воздуха (Нью-Дели, Ухане, Сеуле и Мумбаи), уровень загрязнения атмосферы "значительно снизился".

После окончания карантина и восстановления экономики показатели чистоты воздуха, вероятно, ухудшатся, но "уже сейчас мы видим, как изменения в деятельности общества могут существенно влиять на окружающую среду и воздух, которым мы дышим", отмечает специалист по маркетингу IQAir Келси Дуска.

Ученые и некоторые политики в мире надеются, что борьба с пандемией совпадет с решением проблемы загрязненности воздуха на планете.

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17 апреля 2020 года Минздрав дал разъяснения о негативных последствиях смога для здоровья и о том, как их избежать.

21 апреля воздух в Киеве стал чище, загрязнения не превышают норму.

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