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Катастрофа Boeing: из иранского гостелерадио уволились журналисты

Катастрофа Boeing: из иранского гостелерадио уволились журналисты - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
14.01.2020, 10:56

В стране наблюдается рост кризиса доверия к власти и провластным СМИ

После катастрофы украинского Boeing 737 из иранской государственной телерадиокомпании IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) начали увольняться журналисты. Об этом пишет The Guardian.

Две журналистки объявили, что уволились с работы, а третья ушла недавно. Одна из журналисток работала в IRIB 13 лет и принесла извинения за то, что "в течение этих 13 лет врала зрителям", другая - 21 год. Они заверяют, что больше не смогут продолжать работу в СМИ.

Действия журналисток вызваны тем, что сначала госчиновники пытались отрицать, что Boeing был сбит по ошибке силами ПВО. Кризис доверия к власти заставляет даже некоторые новостные агентства, наиболее тесно связанные с режимом, начать освещать уличные протесты. 

Ассоциация иранских журналистов в Тегеране заявила, что в стране проходят "похороны общественного доверия", которые наносят ущерб и без того шаткой репутации официальных СМИ Ирана. "Мы лжем громче, когда лжем самим себе; и сотрудники государственного телевидения признают, что доверие к ним утрачено, не подозревая, что авторитет этого СМИ и большинства отечественных средств массовой информации давно исчезли", - считает ассоциация.

  • В Иране идут протесты, которые начались после после того, как власть официально признала вину в крушении пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ 8 января. Сообщения о них опубликовали некоторые связанные с государством СМИ.
  • Начиная с 8 января, когда был сбит украинский Boeing 737, иранские власти официально заявляли о том, что причина трагедии – в неисправности двигателя самолета, а информацию о попадании ракеты называли "психологической атакой США".
  • 11 января Корпус стражей исламской революции признался, что иранский военный якобы по ошибке сбил украинский Boeing.

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авиакатастрофа в Иране Иран журналисты Boeing 737 IRIB
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