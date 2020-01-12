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В Иране возобновились протесты: видео

В Иране возобновились протесты: видео - Фото
Протесты в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
12.01.2020, 17:46

Протестующие требуют отставки верховного лидера Хаменеи после признания вины Ирана в крушении украинского лайнера

В Иране второй день идут протесты, которые начались после после того, как власть официально признала вину в крушении пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ 8 января. Об этом сообщают Reuters и CNN.

Протесты идут по всей стране. Сообщения о них опубликовали некоторые связанные с государством СМИ.

В соцсетях появилось видео собравшихся около университета в Тегеране, они скандируют "Позор Хаменеи. Уезжай из страны":

CNN сообщает, что опубликовавший видео в Twitter Алиреза Азами получил его от протестующих, пожелавших остаться неизвестными из соображений безопасности.

Источники Reuters в Тегеране рассказали, что в столице Ирана развернуты полицейские силы на фоне роста гнева людей после нескольких дней замалчивания вины Ирана в катастрофе лайнера.

  • Начиная с 8 января, когда был сбит украинский Boeing 737, иранские власти официально заявляли о том, что причина трагедии – в неисправности двигателя самолета, а информацию о попадании ракеты называли "психологической атакой США".
  • 11 января Корпус стражей исламской революции признался, что иранский военный якобы по ошибке сбил украинский Boeing.
  • В этот же день в Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет.

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