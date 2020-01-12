В Иране возобновились протесты: видео

В Иране второй день идут протесты, которые начались после после того, как власть официально признала вину в крушении пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ 8 января. Об этом сообщают Reuters и CNN.
Протесты идут по всей стране. Сообщения о них опубликовали некоторые связанные с государством СМИ.
В соцсетях появилось видео собравшихся около университета в Тегеране, они скандируют "Позор Хаменеи. Уезжай из страны":
Protesters in Tehran:— Alireza Azami (@Alireza__Azami) January 11, 2020
"Khamenei leave our country"#Iran#IranProtests pic.twitter.com/s6fL2fdR3Q
CNN сообщает, что опубликовавший видео в Twitter Алиреза Азами получил его от протестующих, пожелавших остаться неизвестными из соображений безопасности.
Источники Reuters в Тегеране рассказали, что в столице Ирана развернуты полицейские силы на фоне роста гнева людей после нескольких дней замалчивания вины Ирана в катастрофе лайнера.
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