Катастрофа самолета МАУ. Майк Помпео заявил, что Иран защищает виновных
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением в связи с годовщиной крушения пассажирского самолета рейса PS752 Международных авиалиний Украины, сбитого иранскими военными в небе над Тегераном. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа США.
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Как отметил Помпео, собственное расследование Ирана показало, что Корпус стражей исламской революции сбил самолет двумя ракетами класса "земля-воздух".
"Тем не менее, год спустя, члены КСИР до сих пор не понесли ответственности за гибель 176-ти ни в чем не повинных гражданских пассажиров и членов экипажа на борту. Вместо этого, на протяжении всего длительного расследования, режим продолжал защищать виновных в КСИР", – сказал госсекретарь США.
Помпео подчеркнул, что американский народ чтит память пассажиров и экипажа сбитого самолета.
"Соединенные Штаты вместе с правительствами Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана отдают дань уважения и призывают к справедливости для жертв этой ужасной трагедии", – говорится в заявлении главы Госдепа США.
- 8 января 2020-го возле Тегерана разбился украинский Boeing 737, погибли все 176 человек, находившихся на борту. Спустя три дня Иран признал, что "непреднамеренно" сбил самолет.
- 30 декабря иранские СМИ сообщали, что правительство Ирана решило выделить по $150 000 компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе Boeing-737 в Тегеране.
- 5 января 2021-го глава МИД Украины Кулеба сказал, что Украина не получала официального предложения о сумме в $150 000.
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