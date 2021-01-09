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Катастрофа самолета МАУ. Майк Помпео заявил, что Иран защищает виновных

09.01.2021, 22:20
Катастрофа самолета МАУ. Майк Помпео заявил, что Иран защищает виновных - Фото
Майкл Помпео (Фото: пресс-служба президента Украины)

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением в связи с годовщиной крушения пассажирского самолета рейса PS752 Международных авиалиний Украины, сбитого иранскими военными в небе над Тегераном. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа США.

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Как отметил Помпео, собственное расследование Ирана показало, что Корпус стражей исламской революции сбил самолет двумя ракетами класса "земля-воздух".

"Тем не менее, год спустя, члены КСИР до сих пор не понесли ответственности за гибель 176-ти ни в чем не повинных гражданских пассажиров и членов экипажа на борту. Вместо этого, на протяжении всего длительного расследования, режим продолжал защищать виновных в КСИР", – сказал госсекретарь США.

Помпео подчеркнул, что американский народ чтит память пассажиров и экипажа сбитого самолета.

"Соединенные Штаты вместе с правительствами Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана отдают дань уважения и призывают к справедливости для жертв этой ужасной трагедии", – говорится в заявлении главы Госдепа США.

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Наталия Медведева
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