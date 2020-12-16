Кенгуру могут намеренно общаться с людьми – ученые

Кенгуру способны намеренно общаться с людьми, что свидетельствует о более высоком уровне когнитивной функции у них, чем считалось ранее. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследователей Сиднейского университета и Университета Рохэмптона в Лондоне.

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Ученые решили дать кенгуру "неразрешимую задачу": поместили еду в коробку, которую звери не могли открыть. Выяснилось, что когда у них не получалось решить задачку, они не сдавались.

Доктор Александра Грин отмечает, что подавляющее число животных "смотрели на исследователя, а затем снова на коробку": этот жест интерпретируется как просьба к человеку за помощью.

Этот взгляд наблюдался и у других прирученных животных, пишут авторы, когда те "просили людей о помощи".

По мнению ученых, их работа свидетельствует о том, что потенциал намеренного общения животных с людьми был недооценен.

В октябре 2020-го ученые обнаружили у берегов Австралии глубоководного осьминога Дамбо: он что-то держал внутри своих щупалец.

В ноября этого года австралийские исследователи открыли два новых вида животных – это сумчатые летяги.

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Станислав Стороженко

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