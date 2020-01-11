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Ким получил поздравления Трампа, но к переговорам не вернется

Ким получил поздравления Трампа, но к переговорам не вернется - Фото
Ким Чен Ын (Фото: KCNA/EPA)
11.01.2020, 10:32

Верховный лидер не будет управлять страной на основании личных чувств, заявили в МИД Северной Кореи

Северная Корея не вернется за стол переговоров с США, хотя поздравления с днем рождения, направленные лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну президентом США Дональдом Трампом, получены. Заявление об этом опубликовало государственное агенство ЦТАК, сообщает Reuters.

Хотя Ким хорошо относится к Трампу, он не будет управлять страной на основании личных чувств, заявил Ким Ке Гван, советник министра иностранных дел Северной Кореи. По его словам, со стороны США было бы ошибкой ожидать возвращения к переговорам.

  • Вчера стало известно, что Трамп передал Ким Чен Ыну поздравления с днем рождения через Южную Корею.

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