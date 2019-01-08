Ким приехал в Китай на зеленом бронепоезде — Yonhaр

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин (фото — ЕРА)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приехал в Китай по приглашению местного лидера Си Цзиньпина на поезде вчера поздно вечером, 7 января. Такое предположение сделало южнокорейское агентство Yonhap.

По информации источника, на ж/д станции в китайском городе Даньдун, который находится в приграничье с КНДР, еще вчера усилили меры безопасности, а в отелях нельзя было снять номера, выходящие на железную дорогу. После проследования поезда все меры были сняты.

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Yonhap пишет, что в поезде зеленого цвета находился "высокопоставленный северокорейский чиновник", который должен был прибыть в Пекин примерно в 10:15 утра по местному времени.

Южнокорейская разведка отказалась от комментариев на эту тему.

Если считать только официальные визиты, это четвертая поездка Кима в Китай менее чем за год. Ожидается, что Ким пробудет в Китае до 10 января.

По жанным СМИ южан, Си готовится посетить Пхеньян в 2019 году, чтобы отметить 70-летие установления дипломатических отношений между КНР и КНДР.

Ранее в Bloomberg писали, что второй саммит США-КНДР со встречей американского президента Дональда Трампа с Кимом может состояться во вьетнамской столице Ханой. В июне 2018 года Трамп и Ким встретились в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет. С процессом возникли проблемы.