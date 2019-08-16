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Киргизстан. Силовики заводят дело на жену Атамбаева

Киргизстан. Силовики заводят дело на жену Атамбаева - Фото
Раиса Атамбаева (Фото: sputnik.kg)
16.08.2019, 11:28

Сам экс-президент находится под арестом. 9 августа его отправили в СИЗО

На жену арестованного экс-президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева силовики заводят уголовное дело. Об этом Раиса Атамбаева сообщила сегодня журналистам, пишет Спутник.

Как уточнила Атамбаева, дело открывают в рамках расследования в отношении экс-главы отдела судебной реформы аппарата президента Манаса Арабаева.

"Сейчас только я узнала, что в деле Арабаева на меня открывают дела. Я никогда не вмешивалась в дела судей. Знала, что политика — это грязное дело, и старалась никогда в нее не вмешиваться. Я даже не знаю, где какой суд находится и ни одного судью", — сказала жена экс-президента.

Сам Арабаев был задержан ранее по подозрению в злоупотреблении служебным положением в интересах отдельных преступных групп. С 5 июля он находится под домашним арестом.

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Атамбаев Киргизстан уголовное дело
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