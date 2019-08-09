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Атамбаева уже закрыли в СИЗО

Атамбаева уже закрыли в СИЗО - Фото
атамбаев
09.08.2019, 09:49

Срок содержания под стражей для экс-президента Киргизстана - до 26 августа

Экс-президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева постановили поместить под стражу до 26 августа. Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев, пишет 24.kg.

Юрист рассказал, что в Госкомитет нацбезопасности республики вызвали судью Первомайского района Бишкека Адылбека Субанкулова, где он провел экстренное выездное заседание. Там суд постановил арестовать бывшего главу государства до 26 августа - на время проведения следственных мероприятий.

По словам Слесарева, никто не предъявил документов о задержании, а также о принудительном приводе.

"Обещали, что их представят сегодня. Никто не реагировал, что документы были подготовлены до вручения уведомления по подозрению по делу Азиза Батукаева. Моему подзащитному вручили это уведомление и сразу же избрали меру пресечения", — сказал адвокат.

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