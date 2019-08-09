Атамбаева уже закрыли в СИЗО

атамбаев

Экс-президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева постановили поместить под стражу до 26 августа. Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев, пишет 24.kg.

Юрист рассказал, что в Госкомитет нацбезопасности республики вызвали судью Первомайского района Бишкека Адылбека Субанкулова, где он провел экстренное выездное заседание. Там суд постановил арестовать бывшего главу государства до 26 августа - на время проведения следственных мероприятий.

По словам Слесарева, никто не предъявил документов о задержании, а также о принудительном приводе.

"Обещали, что их представят сегодня. Никто не реагировал, что документы были подготовлены до вручения уведомления по подозрению по делу Азиза Батукаева. Моему подзащитному вручили это уведомление и сразу же избрали меру пресечения", — сказал адвокат.

Смотрите также: Атамбаев: Я сдамся, только не трогайте моих людей - видео