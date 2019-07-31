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Китай: 44 человека пострадали из-за высокой волны в аквапарке

Китай: 44 человека пострадали из-за высокой волны в аквапарке - Фото
Фото: depositphotos.com
31.07.2019, 09:30

В больнице продолжают находится пять человек

В Китае в аквапарке Jilin Longjingyi из-за высокой искусственной волны пострадали 44 человека, погибших нет. Об этом сообщает The Beijing News со ссылкой на заявление правительства Китая в WeChat.

По данным китайских властей, 29 июля в 14:40, 44 посетителя аквапарка получили множественные травмы. По предварительным данным расследования, инцидент произошел из-за высокой искусственной волны в одном из бассейнов.

По состоянию на 30 июля, в больнице остаются пять человек: двое с переломами ребер, двое в шоковом состоянии и один с переломом ступни. Остальных пострадавших уже выписали. 

Как сообщают в правительстве Китая, в данный момент инцидент продолжают расследовать, пострадавшие и их семьи находятся в стабильном состоянии, а устройства для создания искусственных волн демонтированы и выведены из производства. 

Ранее стало известно, что в ТРЦ Dream Town закрывается аквапарк.

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Китай аквапарк
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