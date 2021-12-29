Китай грозит "решительными мерами" всем нарушителям его "красных линий" по Тайваню
Китай готов сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения с Тайванем, но намерен действовать решительно, если будут пересечены "красные линии" в сторону объявления независимости острова. Об этом заявил представитель управления по делам Тайваня Ма Сяогуан на брифинге для СМИ, сообщает Reuters.
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"Если стремящиеся к независимости силы на Тайване применят силу или перейдут любую "красную черту", нам придется принять решительные меры", – сказал Ма.
Китай называет проблему Тайваня наиболее чувствительной в отношениях с США. Ма сказал, что в ближайшие месяцы могут усилиться "провокации за независимость" и "внешнее вмешательство".
Соединенные Штаты заявляют, что придерживаются "политики одного Китая", но при этом имеют обязательства предоставить Тайваню средства обороны. Вашингтон сохраняет "стратегическую неопределенность" в отношении того, готовы ли США на военное вмешательство для защиты Тайваня в случае нападения Китая.
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