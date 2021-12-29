Китай грозит "решительными мерами" всем нарушителям его "красных линий" по Тайваню

Китай готов сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения с Тайванем, но намерен действовать решительно, если будут пересечены "красные линии" в сторону объявления независимости острова. Об этом заявил представитель управления по делам Тайваня Ма Сяогуан на брифинге для СМИ, сообщает Reuters.

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"Если стремящиеся к независимости силы на Тайване применят силу или перейдут любую "красную черту", нам придется принять решительные меры", – сказал Ма.

Китай называет проблему Тайваня наиболее чувствительной в отношениях с США. Ма сказал, что в ближайшие месяцы могут усилиться "провокации за независимость" и "внешнее вмешательство".

Соединенные Штаты заявляют, что придерживаются "политики одного Китая", но при этом имеют обязательства предоставить Тайваню средства обороны. Вашингтон сохраняет "стратегическую неопределенность" в отношении того, готовы ли США на военное вмешательство для защиты Тайваня в случае нападения Китая.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

6 октября 2021 года на фоне роста напряженности вокруг Тайваня США и Китай договорились соблюдать тайваньское соглашение.

17 октября Китай испытал гиперзвуковую ракету с глобальным радиусом поражения, способную нести ядерный заряд.

16 ноября состоялся "виртуальный саммит" Байдена и Си, на котором США заявили, что в отношении Тайваня продолжают придерживаться политики "одного Китая", однако решительно возражают против попыток в одностороннем порядке изменить сложившееся вокруг Тайваня равновесие сил.

Сергей Бережной

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