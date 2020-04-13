Китай из-за приезжих с COVID-19 усиливает контроль на границе с Россией

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В китайской провинции Хэйлунцзян усиливают меры пограничного контроля: из России приезжает много людей с коронавирусной инфекцией, сообщает Reuters.

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В Китае зафиксировано 108 новых заболевших COVID-19, это самое большое количество выявленных за сутки случаев в стране с 5 марта. 98 из них - у приехавших из-за границы.

В провинции Хэйлунцзян из 56 новых случаев 49 - у приехавших из соседней России. В предыдущий день в Китае было зафиксировано не менее 72 инфицированных среди приехавших из России.

В городе на границе с РФ Суйфыньхэ и в столице провинции Харбине всех приезжающих будут отправлять в карантин на 28 дней, а также брать тесты на коронавирус.

8 апреля в Суйфыньхэ из-за приезжающих из России заболевших COVID-19 ввели карантин для местных жителей.

В Китае подтверждено 83 135 случаев COVID-19, 77 956 человек выздоровело, 3343 умерло. Власти постепенно снимают карантинные ограничения внутри страны.

В России не менее 15 770 заразившихся коронавирусом, 130 случаев летальные, выздоровел 1291 человек.

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