Китай из-за приезжих с COVID-19 усиливает контроль на границе с Россией

В китайской провинции Хэйлунцзян усиливают меры пограничного контроля: из России приезжает много людей с коронавирусной инфекцией, сообщает Reuters.
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В Китае зафиксировано 108 новых заболевших COVID-19, это самое большое количество выявленных за сутки случаев в стране с 5 марта. 98 из них - у приехавших из-за границы.
В провинции Хэйлунцзян из 56 новых случаев 49 - у приехавших из соседней России. В предыдущий день в Китае было зафиксировано не менее 72 инфицированных среди приехавших из России.
В городе на границе с РФ Суйфыньхэ и в столице провинции Харбине всех приезжающих будут отправлять в карантин на 28 дней, а также брать тесты на коронавирус.
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