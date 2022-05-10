Китай не ждет российские корабли на своей орбитальной станции: есть проблема с РФ

Российские корабли не смогут попасть на китайскую космическую станцию (ККС, по аналогии с МКС. — Прим. ред.) Tiangong. Об этом заявил во время трансляции запуска грузовика Tianzhou-4 представитель Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан.

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Он уточнил, что в будущем возможны запуски кораблей на станцию с территории других стран, например, с европейского космодрома во Французской Гвиане или из США и Японии, – но не из РФ.

"В случае с Россией есть один фактор. Ее территория находится на очень высокой широте, а для стыковки с нашей станцией есть требование: широта расположения стартовой площадки не должна быть выше 42°", – пояснил Ян.

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Спикер CASIC добавил, что Китай "рассматривает девять предложений от 17 стран об экспериментах на станции".

Из-за геополитической ситуации тайконавты не участвуют в проекте Международной космической станции, равно как астронавты – в проекте ККС.

В 2021 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, регулярно угрожающий Украине и Западу ядерным ударом, заявлял о возможной отправке космонавтов на ККС.

Вчера, 9 мая, Китай запустил очередной грузовой корабль (Tianzhou-4) к станции. Сегодня он состыковался с ней.

В конце 2021 года ККС дважды уклонялась от спутников Маска: Пекин жаловался через ООН.

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Евгений Пилипенко

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