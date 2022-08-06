Китай обрубил связь и проигнорировал многочисленные звонки из Пентагона – Politico

Китайские военачальники игнорировали многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе на фоне кризиса безопасности в Тихоокеанском регионе из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань. Об этом сообщили Politico три человека, осведомленных о попытках американские военных дозвониться китайским коллегам.

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Речь идет о том, что в Китае проигнорировали попытки связаться со стороны министра обороны США Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

И. о. пресс-атташе Пентагона Тодд Брессейл сообщил изданию, что госсекретарь Энтони Блинкен "неоднократно подчеркивал важность полностью открытых линий связи с руководителями обороны Китая, чтобы гарантировать, что мы сможем избежать любых просчетов".

Но последний разговор Милли со своим китайским коллегой, главой Объединенного штаба генералом Ли Цзочэном, состоялся 7 июля. По данным из офиса Милли, по видеосвязи они говорили о необходимости поддерживать открытые линии связи, а также о снижении рисков. В июне Остин лично встретился с китайским коллегой генералом Вэй Фэнхэ в Сингапуре.

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30 июля Китай объявил, что приостанавливает некоторые официальные диалоги с военным командованием США, в том числе региональным, а также переговоры о безопасности на море. Спикер Белого дома Джон Кирби заявил, что, хотя это объявление "не полностью исключает возможность общения высокопоставленных военнослужащих", оно увеличивает риск инцидентов.

"Там так много военной техники, работающей в ограниченных пространствах, что хорошо, особенно сейчас, чтобы эти линии связи были открыты. Мы считаем, что отключение каналов военной связи на любом уровне, в любом масштабе и во время кризиса является безответственным актом", – объяснил он.

По словам Рэнди Шривера, занимавшего пост топ-чиновника Пентагона по азиатской политики в администрации Дональда Трампа, отмена диалога военных не беспрецедентна: "Это определенно является частью сценария. Mil-mil исторически на грани разрыва, как только у нас возникают проблемы с Китаем".

По данным Reuters, Пекин также приостановил климатический диалог, связь по вопросам борьбы с трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Возобновлено ли полноценное общение сейчас, в статье не уточняется.

1 апреля 2001 года в воздухе столкнулись самолет радиотехнической разведки ВМС США и китайский истребитель, что вызвало международный скандал.

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Евгений Пилипенко

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