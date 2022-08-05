Посла Китая вызвали в Белый дом в связи с боевыми пусками ракет вблизи Тайваня

Посол Китая в США вчера вечером был вызван в Белый дом. Ему был заявлен протест в связи с действиями Китая вблизи Тайваня, которые администрация Джо Байдена назвала "безответственными и противоречащими поддержанию мира и стабильности". Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кирби сообщил, что Соединенные Штаты осудили действия Китая, которые администрация Джо Байдена охарактеризовала как безответственные и противоречащие поддержанию мира в Тайваньском проливе. Посол КНР Цинь Ган в четверг вечером был вызван в Белый дом, где ему была изложена официальная позиция США.

Кирби также сказал, что послу "ясно дали понять, что Соединенные Штаты готовы к тому, что решит сделать Пекин".

Он подчеркнул, что США "не стремятся к кризису и не хотят его", однако полны решимости продолжать действия в защиту свободы судоходства и воздушного пространства в западной части Тихого океана в соответствии с международным правом.

Он также заявил, что США будут поддерживать Тайвань и "защищать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион".

4 августа, на следующий день после окончания визита на Тайвань спикера Конгресса США Нэнси Пелоси, Китай начал массированные военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Голос Америки отмечает, что 5 августа кризис в дипломатических отношениях между США и КНР усилился. МИД Китая отменил заранее запланированный разговор между главами военных ведомств США и КНР и заявил о приостановлении двусторонних переговоров по климату и безопасности на море, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал запуск Китаем ракет рядом с Тайванем "неоправданной эскалацией".

"Такая чрезмерная, непропорциональная и направленная на эскалацию военная реакция ничем не может быть оправдана", – сказал Блинкен на пресс-конференции в кулуарах регионального форума АСЕАН в Камбодже.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.

2 августа 2022 года борт Нэнси Пелоси, за которым на трекере гражданских самолетов следили около 800 000 человек, на фоне апокалиптических прогнозов ("Китай собьет борт, начнется третья мировая война") приземлился в Тайбэе.

Пекин осудил визит и начал масштабные военные учения около острова.

В Белом доме отметили, что реакция Китая на визит Пелоси была "более умеренной, чем ожидалось".

Читайте также: США оставляют вблизи Тайваня авианосец и ударную группу кораблей – Белый дом

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.