Китай ввел санкции против США. У Байдена назвали это "непродуктивным и циничным"

Китай ввел санкции против несколько частных лиц и организаций США в качестве ответа на недавние ограничения, которые Вашингтон ввел против китайских чиновников в Гонконге. Об этом сообщает BBC.

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Под китайские санкции, в частности, попали экс-министр торговли США Уилбур Росс, директор Human Rights Watch по Китаю Софи Ричардсон, председатель американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности Кэролайн Бартоломью и Адам Кинг из Международного республиканского института.

Пекин ввел ограничения за несколько дней до предполагаемого визита замглавы Госдепа США Венди Шерман в Китай, которая попытается решить проблему "ухудшения отношений". Это будет самый высокий официальный визит при президенте Джо Байдене.

В США говорят, что "не испугались" ответа Китая, назвав этот шаг "непродуктивным и циничным". "Эти действия являются последними примерами того, как Пекин наказывает частных лиц, компании и организации гражданского общества, чтобы посылать политические сигналы", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 4 июня Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, подрывают безопасность США.

16 июля США наложили санкции на китайских чиновников из-за подавления демократии в Гонконге. Ограничения, введенные Минфином, нацелены на сотрудников китайского офиса связи в Гонконге, которые Пекин использует для проведения своей политики.

Владислав Сердюк

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