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Китай заявил о расширении программы по управлению погодой. В Индии и Тайване обеспокоены

04.12.2020, 15:40
Китай заявил о расширении программы по управлению погодой. В Индии и Тайване обеспокоены - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Китай объявил о планах радикально расширить экспериментальную программу изменения погоды, сообщает CNN.

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В заявлении Госсовета Китая говорится о прорыве в фундаментальном исследовании и ключевых технологиях, который позволит к 2025 году разработать систему, способную создавать искусственные дожди и снегопады на территории более 5,5 млн квадратных километров – это в 1,5 раза больше территории Индии.

Более 580 000 квадратных километров будут покрыты системой защиты от града. В правительстве Китая утверждают, что программа поможет в ликвидации последствий стихийных бедствий, в сельскохозяйственном производстве, в борьбе с лесными пожарами, жарой и засухой.

CNN отмечает, что Китай давно занимается попытками контролировать погоду, в частности, перед Олимпийскими играми в Пекине в 2008 году разгоняли облака, чтобы уменьшить смог и избежать дождей.

В период с 2012 по 2017 год на технологии контроля над погодой было потрачено боле $1,3 млрд, в 2019 году по данным китайского госагентства Синьхуа на 70% удалось сократить ущерб от града в ключевом сельскохозяйственном регионе Синьцзян.

В то же время в Индии и Тайване опасаются, что технологии погодного контроля могут быть использованы Китаем против соседей, или нанесут вред из-за отсутствия международного контроля.

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Денис Юдин
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Китай контроль над погодой

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