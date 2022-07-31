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Китайский пропагандист удалил твит с угрозами нападения на самолет Пелоси

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 00:05
Китайский пропагандист удалил твит с угрозами нападения на самолет Пелоси - Фото
Нэнси Пелоси (Фото: EPA)

Пропагандист китайского правительства Ху Сицзинь заявил, что удалил твит, предупреждающий об ответных военных действиях Китая, если американские военные самолеты будут сопровождать спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время ее визита на Тайвань. Об этом сообщает New York Post.

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Однако он удалил твит только после того, как Twitter заблокировал его аккаунт.

Пелоси в субботу утром начала поездку в Азию с официальными остановками в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии.

Появилась информация, что она также остановится на Тайване, который, по утверждению коммунистического Китая, является отколовшейся провинцией, а не независимой страной, и не имеет права вести международные отношения.

Пелоси отказалась подтвердить сообщения о том, что она посетит Тайвань. Если визит состоится, она станет самым высокопоставленным американским избранным должностным лицом, посетившим Тайвань с 1997 года.

  • В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей в Тайвань – не просто дипломатический оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".
  • Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Китай в частном порядке передал администрации президента США Джо Байдена предупреждение с угрозами из-за возможного визита Пелоси на Тайвань.

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Вадим Ребрина
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Китай тайвань нэнси пелоси
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