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Тайвань поднял по тревоге истребители в ответ на китайские учения с боевыми стрельбами

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30.07.2022, 17:46
Тайвань поднял по тревоге истребители в ответ на китайские учения с боевыми стрельбами - Фото
Тайваньские истребители во время учений 26 января 2021 года (Фото – Ritchie B. Tongo, EPA)

ВВС Тайваня подняли по тревоге истребители в ответ на учения с боевыми стрельбами, которые Китай начал в Тайваньском проливе. Об этом сообщает в Twitter журналист Чодхари Парвез.

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"Хотя Китай утверждает, что проводит учения, Тайвань поднял истребители с авиабазы Чиай", – написал он.

ВМФ Тайваня также проводит с 28 июля морские учения Хан Куан. 

Ранее сообщалось, что Китай объявил о проведении морских учений с боевыми стрельбами в районе острова Пинтань провинции Фуцзянь, который расположен у китайского побережья напротив Тайваня. 

Все это происходит на фоне обострения противоречий между США и Китаем из-за неподтвержденной официально возможности визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай заявил, что будет считать такой визит формой признания независимости Тайваня и пригрозил США "военным ответом".  

Ранее сообщалось, что Пентагон разрабатывает меры безопасности на случай визита Пелоси на Тайвань.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

Читайте также: Военные США опасаются, что Китай может сбить самолет с Пелоси над Тайванем 

Сергей Бережной
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военно-морские учения Китай тайвань
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