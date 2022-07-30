Тайвань поднял по тревоге истребители в ответ на китайские учения с боевыми стрельбами
ВВС Тайваня подняли по тревоге истребители в ответ на учения с боевыми стрельбами, которые Китай начал в Тайваньском проливе. Об этом сообщает в Twitter журналист Чодхари Парвез.
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"Хотя Китай утверждает, что проводит учения, Тайвань поднял истребители с авиабазы Чиай", – написал он.
ВМФ Тайваня также проводит с 28 июля морские учения Хан Куан.
Ранее сообщалось, что Китай объявил о проведении морских учений с боевыми стрельбами в районе острова Пинтань провинции Фуцзянь, который расположен у китайского побережья напротив Тайваня.
Все это происходит на фоне обострения противоречий между США и Китаем из-за неподтвержденной официально возможности визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай заявил, что будет считать такой визит формой признания независимости Тайваня и пригрозил США "военным ответом".
Ранее сообщалось, что Пентагон разрабатывает меры безопасности на случай визита Пелоси на Тайвань.
- 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.
- 21 июля в МИД Китая ответили на слова главы ЦРУ Бернса, что провальный опыт России не отвадил Пекин от возможного нападения на Тайвань.
- В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань – не просто дипломатический оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".
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