Тайвань поднял по тревоге истребители в ответ на китайские учения с боевыми стрельбами

ВВС Тайваня подняли по тревоге истребители в ответ на учения с боевыми стрельбами, которые Китай начал в Тайваньском проливе. Об этом сообщает в Twitter журналист Чодхари Парвез.

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"Хотя Китай утверждает, что проводит учения, Тайвань поднял истребители с авиабазы Чиай", – написал он.

ВМФ Тайваня также проводит с 28 июля морские учения Хан Куан.

Ранее сообщалось, что Китай объявил о проведении морских учений с боевыми стрельбами в районе острова Пинтань провинции Фуцзянь, который расположен у китайского побережья напротив Тайваня.

Все это происходит на фоне обострения противоречий между США и Китаем из-за неподтвержденной официально возможности визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай заявил, что будет считать такой визит формой признания независимости Тайваня и пригрозил США "военным ответом".

Ранее сообщалось, что Пентагон разрабатывает меры безопасности на случай визита Пелоси на Тайвань.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.

21 июля в МИД Китая ответили на слова главы ЦРУ Бернса, что провальный опыт России не отвадил Пекин от возможного нападения на Тайвань.

В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань – не просто дипломатический оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".

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Сергей Бережной

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