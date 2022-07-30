Тайваньский узел: Китай планирует учения с боевыми стрельбами неподалеку от Тайваня
Китай планирует провести сегодня флотские учения с боевыми стрельбами в районе острова Пинтань провинции Фуцзянь, который расположен у китайского побережья напротив Тайваня. Об этом сообщает CNN.
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Управление морской безопасности Пинтаня выпустило 28 июля предупреждение об учениях с боевыми стрельбами, запретив всем судам заходить в воды вблизи острова 30 июля с 08:00 до 21:00 по местному времени.
Учения объявлены на фоне обострения противоречий между США и Китаем, которое вызвано предположениями о возможном официальном визите спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай ранее заявил, что будет считать такой визит формой признания независимости Тайваня и пригрозил США "военным ответом".
Источник в окружении Пелоси сообщил CNN, что спикер Конгресса планирует отправиться в турне по Азии, однако есть ли в ее программе остановка на Тайване – неизвестно.
Ранее сообщалось, что Пентагон разрабатывает меры безопасности на случай визита Пелоси на Тайвань.
ВМФ Тайваня также проводит с 28 июля морские учения Хан Куан.
- 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.
- 21 июля в МИД Китая ответил на слова главы ЦРУ Бернса, что провальный опыт России не отвадил Пекин от возможного нападения на Тайвань.
- В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань – не просто дипломатический оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".
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