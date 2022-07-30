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Тайваньский узел: Китай планирует учения с боевыми стрельбами неподалеку от Тайваня

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 14:34
Тайваньский узел: Китай планирует учения с боевыми стрельбами неподалеку от Тайваня - Фото
Учения флота Тайваня 28 июля (Фото - EPA)

Китай планирует провести сегодня флотские учения с боевыми стрельбами в районе острова Пинтань провинции Фуцзянь, который расположен у китайского побережья напротив Тайваня. Об этом сообщает CNN.

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Управление морской безопасности Пинтаня выпустило 28 июля предупреждение об учениях с боевыми стрельбами, запретив всем судам заходить в воды вблизи острова 30 июля с 08:00 до 21:00 по местному времени.

Учения объявлены на фоне обострения противоречий между США и Китаем, которое вызвано предположениями о возможном официальном визите спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай ранее заявил, что будет считать такой визит формой признания независимости Тайваня и пригрозил США "военным ответом".  

Источник в окружении Пелоси сообщил CNN, что спикер Конгресса планирует отправиться в турне по Азии, однако есть ли в ее программе остановка на Тайване – неизвестно.

Ранее сообщалось, что Пентагон разрабатывает меры безопасности на случай визита Пелоси на Тайвань.

ВМФ Тайваня также проводит с 28 июля морские учения Хан Куан. 

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.
  • 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.
  • 21 июля в МИД Китая ответил на слова главы ЦРУ Бернса, что провальный опыт России не отвадил Пекин от возможного нападения на Тайвань.
  • В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань – не просто дипломатический оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".

Читайте также: Военные США опасаются, что Китай может сбить самолет с Пелоси над Тайванем 

Сергей Бережной
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военно-морские учения Китай тайвань нэнси пелоси
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