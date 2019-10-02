КНДР обстреляла исключительную экономическую зону Японии

Ким Чен Ын (фото - ЕРА)

Япония заявила, что одна из северокорейских ракет утром 2 октября достигла ее исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Об этом сообщает The Japan Times.

Секретарь кабинета министров Йошихиде Суга рассказал, что в среду утром КНДР запустила две баллистических ракеты. Одна из них упала в воды ИЭЗ Японии у префектуры Симанэ в 7:27 утра, вторая – рухнула за пределами зоны в 7:17. По словам чиновника, информации об ущербе, нанесенном суднам или самолетам, пока не поступало. Однако власти продолжают собирать данные о происшествии.

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"Запуск такого типа баллистических ракет является нарушением резолюций ООН. Япония решительно протестует и осуждает такие действия", - заявил журналистам на экстренной пресс-конференции премьер-министр Синдзо Абэ.

Такеси Ивея сообщал, что КНДР занимается разработкой ракет, которые Ранее министр обороны Япониисообщал, что КНДР занимается разработкой ракет, которые смогут менять траекторию полета для того, чтобы обходить системы противоракетной обороны.

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