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КНДР обстреляла исключительную экономическую зону Японии

КНДР обстреляла исключительную экономическую зону Японии - Фото
Ким Чен Ын (фото - ЕРА)
02.10.2019, 09:55

Ширина исключительной экономической зоны составляет 200 морских миль от исходных прибрежных линий

Япония заявила, что одна из северокорейских ракет утром 2 октября достигла ее исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Об этом сообщает The Japan Times.

Секретарь кабинета министров Йошихиде Суга рассказал, что в среду утром КНДР запустила две баллистических ракеты. Одна из них упала в воды ИЭЗ Японии у префектуры Симанэ в 7:27 утра, вторая – рухнула за пределами зоны в 7:17. По словам чиновника, информации об ущербе, нанесенном суднам или самолетам, пока не поступало. Однако власти продолжают собирать данные о происшествии.

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"Запуск такого типа баллистических ракет является нарушением резолюций ООН. Япония решительно протестует и осуждает такие действия", - заявил журналистам на экстренной пресс-конференции премьер-министр Синдзо Абэ.

  • Ранее министр обороны Японии Такеси Ивея сообщал, что КНДР занимается разработкой ракет, которые смогут менять траекторию полета для того, чтобы обходить системы противоракетной обороны.

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