КНДР обстреляла исключительную экономическую зону Японии

Япония заявила, что одна из северокорейских ракет утром 2 октября достигла ее исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Об этом сообщает The Japan Times.
Секретарь кабинета министров Йошихиде Суга рассказал, что в среду утром КНДР запустила две баллистических ракеты. Одна из них упала в воды ИЭЗ Японии у префектуры Симанэ в 7:27 утра, вторая – рухнула за пределами зоны в 7:17. По словам чиновника, информации об ущербе, нанесенном суднам или самолетам, пока не поступало. Однако власти продолжают собирать данные о происшествии.
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"Запуск такого типа баллистических ракет является нарушением резолюций ООН. Япония решительно протестует и осуждает такие действия", - заявил журналистам на экстренной пресс-конференции премьер-министр Синдзо Абэ.
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